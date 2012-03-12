Нужен ручное размещение по форумам

Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки191 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Алгоритм такой :

Создается новая тема на заранее согласованном форуме , после отклика на нее других пользователей (примерно 3-5 сообщений), размещается пост с активной ссылкой.

Далее будут нужны посты с активной ссылкой на том же форуме в похожих темах по смыслу

сообщите ваши цены.

12 лет назад
adve
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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