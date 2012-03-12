Нужен ручное размещение по форумам

Алгоритм такой :

Создается новая тема на заранее согласованном форуме , после отклика на нее других пользователей (примерно 3-5 сообщений), размещается пост с активной ссылкой.

Далее будут нужны посты с активной ссылкой на том же форуме в похожих темах по смыслу

сообщите ваши цены.