Копирование данных - мониторинг сайта.

Работа не требует специальных знаний. Объясняю инструкцией (изучение 5 минут). Копирование текста и графики в специальной последовательности с англоязычных сайтов (знание английского - начальный уровень - если для слова «часы» – можете вспомнить три слова на английском – то этого достаточно. Работа примерно 1-2 дня в неделю на длительный срок. Выполнение задачи в интернет браузере и екселе.

Если интересует - сообщайте желаемую зарплату за час и "коротко о себе"