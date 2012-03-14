Распознать и добавить на сайт ~22 статьи

Нужно распознать 130 книжных страницы. Это 65 скан-разворотов. Книга маленькая, формат ~A5.

Книга отсканирована в хорошем качестве, поэтому правок в распознанный текст вносить практически не придется.

Каждая статья сопровождается фотографией ветерана (есть в сканах).

Добавляться будет на сайт http://knigaveteranov.ru/ . CMS - Drupal, ничего сложного не представляет.

http://narod.ru/disk/43570640001.5c6e8801cb6080b0ced159f452e328e6/Image%200039.tif.html пример скана ~7Мб

http://narod.ru/disk/43566705001.9a68d1f9ca942d15d216aa6ae0eeb57a/veteranbook.zip.html вся книга ~140Мб

Указывайте стоимость за весь проект и сроки. Все материалы для оценки объёма работ есть. Работа простая, поэтому предпочтение отдается наименьшей цене.

При положительном впечатлении от сотрудничества, получите аналогичный заказ в ~10 раз больше.