База автосалонов

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Требуется составить базу автосалонов по городам.

Информацию можно брать только с сайтов официальных дилеров.

Не нужно брать устаревшую информацию с сайтов-каталогов!

Все равно все будет проверяться.

В приложении файл-образец и список городов.

Оплата только вебмани.

7р за автосалон

Оплата будет частями по мере выполнения работы.

12 лет назад
Ekorolchuk
Егор 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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