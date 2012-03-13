Наполнение магазина

необходимо подобрать 6 фото, для главной страници сайта микрофинансовой организации, по темам: деньги до зарплаты (девушка + деньги) Деньги до пенсии (пенсионер + деньги) деньги для бизнеса (бизнесмен + деньги) деньги под залог ...
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Здравствуйте.
Нужно забить 200 позиций детских товаров.
Нужно знание движка Вебасист.
Пример позиции - http://www.detopt.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=7644&ELEMENT_ID=554430 , в таком же виде перенести в интернет магазин.
Срок — два дня.
Цена — ваша.
Начать нужно сегодня, после утверждения.
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