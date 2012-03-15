Размещение объявлений

Наполнение сайтовЗакрыт9 заявок171 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На постоянную работу требуется человек для размещения и редактирования объявлений на досках, форумах и т.д.

Требования:

Отчет о продел.работе, ответственность.

12 лет назад
tts_32
Помощь 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 отзывов
Выбранный исполнитель
mad_as_hatter
Дарья 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва(-1)
12 лет назад
$15
1 день
  • Похожие заказы

  • Наполнение магазина

    Нужно наполнить интернет магазин товарами из прайса поставщика. Тематика магазина — все для салонов красоты. Приблизительный перечень позиций к каждому товару: 1. Наименование 2. Артикул (поставщика) 4. Описание товара в нормальном читабельном виде. 5. Характеристика товара. 6. Изображение товара 7. Цена Движок ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подбор информации к вопросам по финансовому праву

    $35

    Имеется 90 вопросов по финансовому раву (в файле). Необходимо дать на них ответы. Объем — 0,5–1 страничка на вопрос. Срок исполнения до 3 суток, не больше! Жду Ваших предложений.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Подбор информации к вопросам по теории государства

    $35

    Имеется 90 вопросов по теории государства и права (в файле). Необходимо дать на них ответы. Объем - 0,5-1 страничка на вопрос. Срок исполнения до 3 суток, не больше! Жду Ваших предложений.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Статья - описание компании

    Нужно написать статью о компании которая занимается изготовлением детской мебели - для сайта , так сказать ознакомительная для клиентов. Добавляя заявку указывайте сроки и стоимость

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение магазина

    Здравствуйте. Нужно забить 200 позиций детских товаров. Нужно знание движка Вебасист. Пример позиции - http://www.detopt.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=7644&amp;ELEMENT_ID=554430 , в таком же виде перенести в интернет магазин. Срок — два дня. Цена — ваша. Начать нужно сегодня, после утверждения.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подобрать 6 фото

    необходимо подобрать 6 фото, для главной страници сайта микрофинансовой организации, по темам: деньги до зарплаты (девушка + деньги) Деньги до пенсии (пенсионер + деньги) деньги для бизнеса (бизнесмен + деньги) деньги под залог ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разместить тексты на сайте

    Есть 150 текстов объемом 1-4К знаков с 1-4 изображениями и 50 текстов объемом 1-4К знаков с 1-4 изображениями и 1-3 таблицами в формате word. Нужно разместить их на сайте, система управления ModX CMS. Сколько будет стоить и срок?

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад