Размещение объявлений

Коллеги, необходимо найти полный текст научной статьи: Note on Waiting-Line Service Processes: Calculations and Analysis (см вложение)
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На постоянную работу требуется человек для размещения и редактирования объявлений на досках, форумах и т.д.
Требования:
Отчет о продел.работе, ответственность.
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