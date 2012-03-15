Размещение объявлений

Есть 150 текстов объемом 1-4К знаков с 1-4 изображениями и 50 текстов объемом 1-4К знаков с 1-4 изображениями и 1-3 таблицами в формате word. Нужно разместить их на сайте, система управления ModX CMS. Сколько будет стоить и срок?