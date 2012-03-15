Подобрать картинки для основных категорий на сайте

$10
Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок182 просмотра
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Нужно подобрать 15 главных картинок (сочных, ярких, красочных, на белом фоне) для основных категорий для интернет магазина. Вот наименования категорий:

Аксессуары для iphone и ipad

Аксессуары для дома

Аксессуары для мобильных телефонов

Аудио и видео электроника

Для автомобиля

Игры и аксессуары

Компьютерная техника

Мобильные телефоны

Парфюмерия

Планшетные компьютеры

Системы безопасности

Товары наложенным платежом

Эксклюзивные товары

Электроника

Одежда

Бюджет - 10 долларов. Срок работы - 1 день. Способ оплаты - возможна предоплата только на персональный аттестат вебмани.

12 лет назад
yastreb_321
Алексей 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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