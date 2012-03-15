Подобрать картинки для основных категорий на сайте

Доброго времени суток. Нужно наполнить несколько страниц сайта уникальным текстом. Тематика: Оптовая продажа валенок. Бюджет 1000 руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подобрать 15 главных картинок (сочных, ярких, красочных, на белом фоне) для основных категорий для интернет магазина. Вот наименования категорий:
Аксессуары для iphone и ipad
Аксессуары для дома
Аксессуары для мобильных телефонов
Аудио и видео электроника
Для автомобиля
Игры и аксессуары
Компьютерная техника
Мобильные телефоны
Парфюмерия
Планшетные компьютеры
Системы безопасности
Товары наложенным платежом
Эксклюзивные товары
Электроника
Одежда
Бюджет - 10 долларов. Срок работы - 1 день. Способ оплаты - возможна предоплата только на персональный аттестат вебмани.
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