Заполнить интернет-магазин

Добрый день,

нужно заполнить товарами каталог ИМ на Битриксе, 100 товаров.

Информация берется из трёх источников:

1. цена из экселевского прайса

2. описание товара из отдельного для каждого товара pdf-а (берется на сайте производителя, в прикрепленном файле пример). С этими пдв-ами какая-то сложность, защита на копирование текста стоит, кажется. Но это обходится, вам нужно и это сделать.

3. фото

Обязательно указывайте цены и сроки.

UPD: всё в наличие.