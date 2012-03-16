Нужно разработать структуру сайта

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Здравствуйте. Нужна помощь специалиста.
Есть сайт по изучению иностранных языков. В нем есть такие разделы ( в данном случае для английского языка), как грамматика, статьи, материалы, наши уроки и пр. Так вот. Для категории "Наши уроки" нужно создать уникальный список уроков, в каждом из которых будет освещаться тема для изучения. Уроков нужно 30-50. От вас требуется, как людей, хорошо знающих английский язык, продумать данную систему обучения. Вам нужно обдумать, возможно, посоветоваться с другими носителями английского, переосмыслить и написать 30-50 названий уроков и кратких описаний к ним, по которым далее будут ориентироваться уже другие специалисты, пишущие сами уроки.
Пример.
Урок 1: Какой английский мы будем учить, основная информация и положения.
Урок 2: Английский алфавит, звуки и времена.
Урок 3: Звуки [какие-нибудь звуки, 3-4 схожих], примеры их использования, бла-бла.
Урок 4: Звуки [какие-нибудь уже другие звуки, 3-4 схожих], примеры их использования, бла-бла.
...
Урок 23: There is, There are; 40 новых слов и тд.
Понимаете? Все эти уроки будут рассчитаны на начальные и нулевые уровни владения языком, в них не нужно использовать очень сложные вещи из уровня адвансед, от вас требуется только хорошие знания языка для составления уроков для плохо знающих людей. На изучение звуков отведите 6-10 уроков, на разные грамматические конструкции большую часть, делая к концу все тяжелей и тяжелей. Кроме самой грамматики, в уроках нужно будет еще и слова учить, учтите это. Можете пользоваться любыми источниками информации (книги, знакомые, учителя), которые смогут вам помочь. Если будет тупо скатано с другого сайта - засчитано не будет. Оплата через Вебмани, будут вопросы - пишите. Предоплата - 50 процентов. Спасибо.
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