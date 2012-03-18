Наполнение сайта

Необходим человек для регулярного размещения статей на разных сайтах.

Навыки: html (базовый), базовые знания joomla, наличие скайпа и аськи-)

Процесс таков:

1) тексты выдаются в word'e, один за другим по формату (название-текст)

2) для каждого текста вам нужно найти подходящую картинку, для этого используете яндекс.картинки. Подходящая картинка выбирается исходя из содержания статьи. например если название статьи "Окна rehau – надежность и качество.", то в Яндекс картинках набираете "окна rehau" и находите подходящую картинку, с width (шириной) не менее 150 px.

3) Далее урезаете картинку до 150px по ширине, также чтобы она была не более 150 px по выстоте. Далее дергаете кривые в photoshop'e, (curves), минимально, чтобы картинка стала уникальной. Т.е. минимальные изменения.

4) входите в админку, создаете новую страницу, Псевдоним: – указан в файле перед каждым текстом статьи,

Раздел: Продукция, Категория: Советы.

вставляете картинку и текст справа от картинки, выставляете title и alt картинки (название статьи), в итоге страница должна иметь структуру как здесь: okna-darom.ru/sovety-plas...

Т.е. прямо оттуда и можете взять html, разделяете через "insert read more" предописание статьи, чтобы было предописание как здесь: okna-darom.ru/sovety-plas... и всё.

5) вставляете слова запросы перед каждой статьей в xls файл и напротив них ссылку на страницу.

Таких статей нужно разместить на данный момент: 29 штук. Все нужно разместить СЕГОДНЯ. Если действовать по описанному алгоритму – времени на каждую статью у вас будет уходить не более 3-4 минут.

От Вас жду: 1) цену за размещение одной статьи, 2) подтверждение того, что Вы сегодня всё разместите