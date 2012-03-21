Скачать фото 2000 продуктов

Необходимо: * самостоятельно находить флеш игры * писать к ним уникальное описание (~500 знаков) * составить короткое описание управления * создать маленькую картинку из скриншота игры * указать теги для игры * залить в базу в простейшем web-интерфейсе Оплата - 30 рублей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скачать все фото с сайта http://www1.tescoma.com (около 2,000 наименований)
Названия: основное фото = номер артикула, дополнительные=номер артикула-1,-2...
Размер и качество изображений - максимальные.
Пример:
http://www1.tescoma.com/en/scripts/katalog.php?gid=2110013000&id=603020&menu=details
файлы в приложении.
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