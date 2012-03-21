Наполнение сайта

Сайт miori.ru. Раздел программное обеспечение.

Есть прайс листы в экселе, в прайсе наименование и цена. Необходимо будет добавить картинку и описание. Копипаст.

Сайт на Битриксе.

Цена за позицию 5 руб. По срокам надо наполнить данный раздел в течение месяца. В каждом прайсе кол-во позиций по разному от 10 до 1000 шт. Оплата сдельная, т.е. например внесли 50 позиций с одного прайса, оплатили.