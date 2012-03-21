Необходимо: * самостоятельно находить флеш игры * писать к ним уникальное описание (~500 знаков) * составить короткое описание управления * создать маленькую картинку из скриншота игры * указать теги для игры * залить в базу в простейшем web-интерфейсе Оплата - 30 рублей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт miori.ru. Раздел программное обеспечение.
Есть прайс листы в экселе, в прайсе наименование и цена. Необходимо будет добавить картинку и описание. Копипаст.
Сайт на Битриксе.
Цена за позицию 5 руб. По срокам надо наполнить данный раздел в течение месяца. В каждом прайсе кол-во позиций по разному от 10 до 1000 шт. Оплата сдельная, т.е. например внесли 50 позиций с одного прайса, оплатили.
- Похожие заказы
- $100Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Необходимо наполнить товарами интернет магазин (адрес см. в моем профиле). От вас стоимость заполнения 1 карточки. Что необходимо сделать? 1. Я кидаю ссылку 2. Вы находите, переводите при помощи Гугл 3. Копируете фото (максимум 7 шт) 4. ...Закрыт12 лет назад
- $250
В чем суть работы? Все, что нужно делать — это просто общаться с посетителями форекс-форумов на интересные вам темы и время от времени рассказывать о преимуществах компании-заказчика. Оплата каждого сообщения до 0,5$. Никакой лжи, цель — ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $35
Необходимо заполнить таблицу, находящуюся в приложении, данными по политической экономии. Крайний срок сдачи -- 25 марта 12.00 мскЗавершен12 лет назад
Скачать все фото с сайта http://www1.tescoma.com (около 2,000 наименований) Названия: основное фото = номер артикула, дополнительные=номер артикула-1,-2... Размер и качество изображений - максимальные. Пример: http://www1.tescoma.com/en/scripts/katalog.php?gid=2110013000&id=603020&menu=details файлы в приложении.Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт12 лет назад
Наполнение сайта: написание и вставка (можно просто вставка) текстов, фотографий, картинок, иконок, банеров, фотографий. Создание страниц, ссылок и т.д. Создание страниц, меню. Умение пользоваться фотошопом приветствуется. Возможно постоянное сотрудничество.Завершен12 лет назад
Наполнение сайтов, в основном интернет-магазинов. Копипаст. Joomla. Самописные cms. Указывайте стоимость занесения 1 позиции.Завершен12 лет назад
- $500
Нужно зарегистрироваться на сайте (торговая площадка) и через форму обратной связи отправить продавцам запросы. Все запросы одинаковые - копипаст. Полученные ответы нужно записать в excel (продавец, цена, email, сайт, телефон). Переписка на английском - можно ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $30
Нужно подобрать качественные баннеры для создаваемого сайта Промышленного альпинизма. То как выглядит – во вложении. В таком же стиле нужны для остальных страниц + подобрать для этой страницы другой баннер. Заказчику в принципе нравится баннер ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно взять этих производителей (ссылки ниже) и перенести на сайт http://santexnick.ru/ ( наполнять по аналоги как на сайте) http://bauservice.ru/producers/poland/tubadzin/ http://bauservice.ru/producers/poland/polcolorit/ http://bauservice.ru/producers/poland/paradyz/ http://bauservice.ru/producers/poland/opoczno/ Цены и сроки ! Оплачу по факту выполненной работы Фото с сайта брать, подгонят под размер ничего ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт12 лет назад