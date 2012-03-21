Общение на форекс-форумах

В чем суть работы?

Все, что нужно делать — это просто общаться с посетителями форекс-форумов на интересные вам темы и время от времени рассказывать о преимуществах компании-заказчика. Оплата каждого сообщения до 0,5$. Никакой лжи, цель — рассказать трейдерам о хорошей компании, в которой любят и ценят каждого клиента.

Требования к кандидатам:

- Знание терминологии и как минимум основ рынка форекс.

- Обязателен опыт работы на форумах.

- Умение и желание заводить разговор с другими людьми.

- Ответственность за результаты своей работы.

- Неконфликтность, позитивное мышление.

Оплата:

Зависит от погруженности в проект. Выплачивается ежемесячно на кошелек WebMoney.

Более 120$ в месяц при выполнении плана работ.

P.S. Если вас заинтересовала вакансия, свяжитесь со мной по скайпу (mosskavin) так как на форуме бываю редко.