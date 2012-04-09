Добавление товаров на сайт Webasyst.

$100
Наполнение сайтовЗавершен6 заявок318 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо добавить 200 товаров. Если хотите можете больше добавить.

Движок вебасист. Обязательно опыт работы в этом движке, чтобы не тратить время на обучение.

Стоимость 4 рубля за товар.

Сроки — 2 дня.

Оплата по факту.

Связь скайп.

12 лет назад
wl123
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
Выбранный исполнитель
svlanka
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
12 лет назад
$20
2 дня
Великолепный контенщик, один из лучших на этом сайте. Светлана выполнила работу качественно и в срок, продемонстрировала великолепное знание WebAsyst.
Алексей не только отличный заказчик, но и терпеливый учитель. Научил работать на движке WebAsyst. Очень ему благодарна за это. Спасибо, Учитель! Задания - чёткие. Оплата - мгновенная. От общения - только положительные эмоции. Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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