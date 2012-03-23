Поиск площадок для размещения статей

Здравствуйте, нужен человек для поиска площадок под размещение рекламных статей о наших сайтах.

Обязанности:

- Поиск площадок нужной тематики

- Договоренности с вебмастерами об условиях размещения

- Контроль оплаты размещения

- Контроль размещения статьи

- Отчетность по найденным площадкам и размещенным статьям

Будет плюсом - опыт подобной работы и вы можете назвать цену своих услуг в завяке

Требования к исполнителю:

Ответственность — соблюдение сроков, присутствие в сети в рабочие дни — без внезапных пропаданий.

Качественная работа — соблюдение задания, работа которую не нужно доделывать или переделывать.

Адекватные цены — цена соответствует объему работ.

Если вы под один из пунктов не подходите — не тратьте время. Не можете нормально оформить предложение или не читаете задание — не тратьте время.