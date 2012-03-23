Сайт джумла, тема - стиралки

Есть сайт - sorem.ru (cms- joomla) , нужно ежемесячно на него писать и добавлять 10 статей (объемом от 1500 символов) и 7 инструкций в формате ПДФ. Подробнее:

1) в раздел http://www.sorem.ru/faq.html - нужно писать 3-4 статьи, добавлять их на сайт, оформлять картинкой, оформлять css (немного - там пару h2 , пару span, перелинковка - (слова я буду давать каждый месяц) , таблица, или перечисление (ul, li), если надо). Пример статей - Что такое ТЭН , почему не крутится барабан , какую стиральную машинку выбрать и т.д.

2) http://www.sorem.ru/washer.html - сюда 6-7 статей, равномерно по разным маркам. Примеры - самостоятельный ремонт стиральных машин bosch, история марки bosch, или вот - http://www.moscow-master.ru/ardo/rejim-testirovaniya-stir-mashin-ardo.html

В основном рерайт конечно. Тут тоже самое оформление.

3) Инструкции в пдф - будет раздел - инструкции и просто по маркам его наполнять - выкладывая pdf файлы.

Работа на год где-то. Оплату предлагаю - 2000р ежемесячно. Оплата - либо безопасная сделка, либо по окончанию месяца.