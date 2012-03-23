Наполнение блога

Приветствую всех. Я недавно открыл свой первый блог hard4news.ru и мне требуется пару-тройку человек для его наполнения. Материал который меня интересует можете ознакомиться на самом блоге. От вас требуется поиск свежих новостей и создание записи с оптимизацией для уникальности статьи в блоге, которую я просмотрю и подтвержу на публикацию в блог.

Насчет оплаты . Все выплаты я буду делать со своего киви кошелька, а вот с ценной договоримся я думаю платить за две три записи в день 10-30 рублей пока что.

Кто согласен можете заходить на блог и регистрироваться как авторы. Пишите мне на [email protected] какой у вас ник и обсудим цену.