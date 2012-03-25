Общение на форуме

Форум нулевой, нужны люди разных специальностей т.к. тематика - советы по работе.

Создание интерестных тем и их развитие.

Посты не менее 50 символов,флуд запрещен,каждый фейк с авой, без аватара работа оплачена не будет.

Посты не несущие смысловой нагрузки оплачиваться не будут.

В каждой теме не более 5 коментов.

Уникальность не мене 90%

На данный момент нужно 1000 постов .

Возможно длительное сотрудничество.

Оплата по сделанной работе.

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