Поиск и ручная рассылка приглашений на форум

Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки139 просмотров
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Поиск предприятий в интернет, отвечающих заданным критериям, вводи информации - название предприятия, мыло, телефон, факс, профиль предприятия, ссылка на форму или контакт

Ручная рассылка приглашений организациям на Форум с заполнением через форму контакт

Уже есть список названий организацией с указанием названия и города

Как находить организации в интернет я напишу подробно

Также будет подробная инструкция, что писать в приглашении

Оплата

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Рубли вебмани или Яндекс.Деньги

За поиск нового предприятие и ввод данных + 2 рубля

За каждую заявку, которая придет с Вашего приглашения + ПРЕМИЯ 50 рублей

Если реально разошлете приглашения, то минимум, придет 50 заявок по моим оценкам — это минимум

Так как Форум бесплатный, а город большой

Описание Форума здесь http://dcnt.ru/?p=8131

Сразу ставьте срок исполнения и сумму 100 рублей

Напишите, когда сможете приступить к работе?

Спасибо за участие в тендере

P.S. можно заработать 5000 рублей за неделю

12 лет назад
Cablemaster
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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