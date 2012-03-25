Перенести данные из одного сайта на другой

Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок197 просмотров
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Добрый день!

Требуется аккуратный человек, который перенесет данные из одного сайта на другой. Интерфейс обеих сайтов - идентичен. Работа не сложная, оплата достойная.

Требование:

Нужно знать где находится файл hosts или быть в состоянии найти его с нашей помошью и добавить строку для доступа на сайт.

12 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
shaark7777
Денис 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
25 отзывов(-1)
12 лет назад
$40
3 дня
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