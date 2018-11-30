Наполнение группы ВКонтакте

$50
Наполнение сайтовЗавершен3 заявки70 просмотров
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Группе Вконтакте, занимающейся недорогой доставкой одежды популярных брендов из США

требуется небольшое оформление + наполнение фотогалереи. Требуется залить по несколько моделей одежды

типа джинсы Levi's, обувь Timberland и пр. Фото можно брать с оффициальных сафтов.

12 лет назад
astronweb
Валерий 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mad_as_hatter
Дарья 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва(-1)
12 лет назад
$10
3 дня
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