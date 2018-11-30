Наполнение группы ВКонтакте

Здравствуйте уважаемые фрилансеры, Требуется найти группы livejorunal, посвященные цифровой технике (в том числе барахолки) и разместить в них приглашение на сайт. Группы искать можно по интересам на странице http://www.livejournal.com/directorysearch.bml. В результатах поиска нажать ссылку - только сообщества. В ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Группе Вконтакте, занимающейся недорогой доставкой одежды популярных брендов из США
требуется небольшое оформление + наполнение фотогалереи. Требуется залить по несколько моделей одежды
типа джинсы Levi's, обувь Timberland и пр. Фото можно брать с оффициальных сафтов.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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