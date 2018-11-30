Наполнение группы ВКонтакте

Здравствуйте уважаемые фрилансеры, Требуется найти группы livejorunal, посвященные цифровой технике (в том числе барахолки) и разместить в них приглашение на сайт. Группы искать можно по интересам на странице http://www.livejournal.com/directorysearch.bml. В результатах поиска нажать ссылку - только сообщества. В ...