Разместить готовые статьи на моем сайте из Word

Здравствуйте! Ищу постера, который будет размещать мои статьи на моем же сайте. Техническое задание прикреплено к данному проекту, не поленитесь его прочитать, прежде чем подавать заявку!

В день требуется пополнять сайт по 20-50 статей. Если подаете заявку, то очень желательно наличие отзывов по подобной работе. Человек нужен ответственный! Уже 2 человека у нас работали, но из-за срыва сроков - пришлось с ними распрощаться, поэтому теперь мы ищем новых. Если вы любите лениться, то, пожалуйста, не отвечайте на данный проект. Постоянное присутствие в сети по ICQ – будет отличным плюсом. Если мне понравится с вами работать – оставлю на постоянное сотрудничество.

Сколько я готов платить? Цена – пока что обсуждается. Предлагайте свою цену за 1 размещенную статью с картинками и всеми требованиями, учитывая, что в день я предлагаю хороший объем.

Оставляйте вашу заявку с желаемой ценой за 1 статью, размещенную на сайте + оставьте номер своей ICQ.