Разместить готовые статьи на моем сайте из Word

Наполнение сайтовЗавершен4 заявки228 просмотров
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Здравствуйте! Ищу постера, который будет размещать мои статьи на моем же сайте. Техническое задание прикреплено к данному проекту, не поленитесь его прочитать, прежде чем подавать заявку!

В день требуется пополнять сайт по 20-50 статей. Если подаете заявку, то очень желательно наличие отзывов по подобной работе. Человек нужен ответственный! Уже 2 человека у нас работали, но из-за срыва сроков - пришлось с ними распрощаться, поэтому теперь мы ищем новых. Если вы любите лениться, то, пожалуйста, не отвечайте на данный проект. Постоянное присутствие в сети по ICQ – будет отличным плюсом. Если мне понравится с вами работать – оставлю на постоянное сотрудничество.

Сколько я готов платить? Цена – пока что обсуждается. Предлагайте свою цену за 1 размещенную статью с картинками и всеми требованиями, учитывая, что в день я предлагаю хороший объем.

Оставляйте вашу заявку с желаемой ценой за 1 статью, размещенную на сайте + оставьте номер своей ICQ.

12 лет назад
ivantext
Иван 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
gavrilovaliana
Лиана 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
12 лет назад
$5
1 день
Лиана отлично справляется с поставленной задачей! Быстро обучается, работу делает всегда в срок. Это очень радует, поскольку все предыдущие работники были лентяями, а Лиана просто молодец. Желаю вам дальнейших успехов! Рекомендую как надежного исполнителя!
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