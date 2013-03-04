Найти фотографии форменной одежды

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Необходимо найти фотографии новой формы полиции России.
Основные требования:
1. Размер фотографии — не менее 1200 точек по ширине.
2. Высокое качество: резкость, экспозиция, отстутствие JPEG артефактов.
3. Ракурс — строго анфас. Достаточно фото до пояса.
4. Требуются фотографии формы для всех званий, мужская и женская.
5. Форма — только повседневная (тёмно-синяя), парадной не нужно.
В идеале нужен полный набор, но рассмотрим также варианты принятия форм по отдельности.
Отмечу, что в свободном доступе таких фотографий практически не найти. Проект, в первую очередь, для фотографов и тех, кто работает на фототочках.
В прикреплённом файле — образец ракурса и пример стиля формы.
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