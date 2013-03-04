Найти фотографии форменной одежды

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Необходимо найти фотографии новой формы полиции России.

Основные требования:

1. Размер фотографии — не менее 1200 точек по ширине.

2. Высокое качество: резкость, экспозиция, отстутствие JPEG артефактов.

3. Ракурс — строго анфас. Достаточно фото до пояса.

4. Требуются фотографии формы для всех званий, мужская и женская.

5. Форма — только повседневная (тёмно-синяя), парадной не нужно.

В идеале нужен полный набор, но рассмотрим также варианты принятия форм по отдельности.

Отмечу, что в свободном доступе таких фотографий практически не найти. Проект, в первую очередь, для фотографов и тех, кто работает на фототочках.

В прикреплённом файле — образец ракурса и пример стиля формы.

11 лет назад
james303
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
promoanna
Анна 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$23
1 день
Отличная работа! Фотографии были найдены и обработаны нужным образом очень быстро.
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