Найти фотографии форменной одежды

Необходимо найти фотографии новой формы полиции России.

Основные требования:

1. Размер фотографии — не менее 1200 точек по ширине.

2. Высокое качество: резкость, экспозиция, отстутствие JPEG артефактов.

3. Ракурс — строго анфас. Достаточно фото до пояса.

4. Требуются фотографии формы для всех званий, мужская и женская.

5. Форма — только повседневная (тёмно-синяя), парадной не нужно.

В идеале нужен полный набор, но рассмотрим также варианты принятия форм по отдельности.

Отмечу, что в свободном доступе таких фотографий практически не найти. Проект, в первую очередь, для фотографов и тех, кто работает на фототочках.

В прикреплённом файле — образец ракурса и пример стиля формы.