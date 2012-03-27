Размещение объявлений на доски авито и др.

Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок304 просмотра
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сайт: www.ra-prizma.ru

Нужны объявления на доски авито, сландо, олх, из рук в руки, тематические (реклама, изготовление рекламы), поиск работы и прочие.

Тематика - услуги рекламного агентство, товары (изделия) и работа в рекламном агентстве.

Просьба указывать стоимость за объявление при условии выкупа определённого тиража тематику сайтов, где можете разместить.

сроки не критичны, но начать, желательно, в ближайшие дни.

оплата - Вэбмани (рубли) или Я-деньги.

По итогам - отчёт: что и где.

Спасибо.

10 лет назад
RA_PRIZMA
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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