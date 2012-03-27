Размещение объявлений на доски авито и др.

Необходимо найти фотографии новой формы полиции России. Основные требования: 1. Размер фотографии — не менее 1200 точек по ширине. 2. Высокое качество: резкость, экспозиция, отстутствие JPEG артефактов. 3. Ракурс — строго анфас. Достаточно фото ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сайт: www.ra-prizma.ru
Нужны объявления на доски авито, сландо, олх, из рук в руки, тематические (реклама, изготовление рекламы), поиск работы и прочие.
Тематика - услуги рекламного агентство, товары (изделия) и работа в рекламном агентстве.
Просьба указывать стоимость за объявление при условии выкупа определённого тиража тематику сайтов, где можете разместить.
сроки не критичны, но начать, желательно, в ближайшие дни.
оплата - Вэбмани (рубли) или Я-деньги.
По итогам - отчёт: что и где.
Спасибо.
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