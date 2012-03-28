Заполнить магазин товарами

Добрый день! Есть сайт на виртуемарт который частично заполнен товарами. Необходимо взять с основного сайта 3 фото товара, его описание и добавить на новый сайт. Помимо этого необходимо в карточке товара указать 4 сопутствующих товара. Сайт на 2-х языках (рус и анг) поэтому нужно будет проделать тоже самое с английской частью магазина через Joomfish. Всего 23-25 товаров.

Также нужно перенести около 30 статей с помощью того же Joomfish русские статьи уже готовы, просто требуется вставить перевод.

Все материалы есть ничего искать самостоятельно не придется.

Указывайте сроки и стоимость.

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