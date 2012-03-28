Быстро наполнить сайт

Наполнение сайтовЗакрыт4 заявки267 просмотров
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Нужно быстро наполнить сайт travelin.kiev.ua. Сайт работает на PHP-Fusion. Визуальный редактор в ЦМСке присутствует. Источник для наполнения www.mykiev.info/en нужно скопировать текстовые страницы и картинки которые в текстах. Структура должна быть в итоге такая же. Сделать нужно прямо сейчас.

12 лет назад
dmitrij_litvin
Литвин 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
belo4ka
Лена 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва(-1)
12 лет назад
$40
1 день
Не рекомендую обращаться к данному человеку, сделала работу не качественно и не полностью, особенно продавали постоянные жалобы, что мало ей платят! Хотя цена была приблизительно 2 доллара за 1 страницу, которую, нужно было просто скопировать с одного сайта на другой, и цена бела заранее оговорена. Из за нее пришлось нанимать еще одного контенщика! И потратить значительно большую сумму за оперативность. Не рекомендую обращаться, работу не сделала и очень подставила!