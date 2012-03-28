Быстро наполнить сайт

Не рекомендую обращаться к данному человеку, сделала работу не качественно и не полностью, особенно продавали постоянные жалобы, что мало ей платят! Хотя цена была приблизительно 2 доллара за 1 страницу, которую, нужно было просто скопировать с одного сайта на другой, и цена бела заранее оговорена. Из за нее пришлось нанимать еще одного контенщика! И потратить значительно большую сумму за оперативность. Не рекомендую обращаться, работу не сделала и очень подставила!