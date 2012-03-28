Наполнение каталога товаров на NetCat (100-120 шт)

сайт: www.ra-prizma.ru Нужны объявления на доски авито, сландо, олх, из рук в руки, тематические (реклама, изготовление рекламы), поиск работы и прочие. Тематика - услуги рекламного агентство, товары (изделия) и работа в рекламном агентстве. Просьба указывать стоимость за объявление ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо заполнить товарами подразделы каталога оборудования http://new.ftth.ru/catalog/sks/
Источники информации:
Файл pdf (но вся информация в нем графическая)
Вот тут этот же файл в тектовом формате пропущенный через файнридер (получилось кривовато)
Есть отдельно картинки для каталога см. архив.
Общее количество товаров около 100-120 шт.
Нюансы по заполнению сайта.
движок : NetCat
заполняем только 3 поля:
1. название товара
2. описание товара (форматированный текст)
3. Поле картинка. Картинки обрабатывать и ресайзить (и переименовывать в латиницу) не надо, все уже сделано,
движок сам делает ресайз, для одного товара просто загружаем (прикрепляем картинку и все) картинки тут http://new.ftth.ru/sks.zip
У неторых товаров (например см. страница 8 и стр. 12 фала pdf) есть общее описание и общая картинка, но разные параметры ячеек или габаритов, они будут разными (самостоятельными) товарами.
Если посмотреть в файл pdf, то там есть небольшой общий текст в разделах (не во всех разделах и он также отсканирован), его тоже нужно поставить.
Время на работу: 3-5 дней
Требования к исполнителю:
Опыт работы с NetCat - обязательно
Аккуратность и внимательность - обязательно
Срок работы в weblancer - не менее полугода.
Наличие портфолио и хороших отзывов - обязательно.
Способ оплаты: WMR
Возможна ли поэтапная оплата?: да возможна.
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