Наполнение каталога товаров на NetCat (100-120 шт)

$100
Наполнение сайтовЗакрыт2 заявки134 просмотра
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Необходимо заполнить товарами подразделы каталога оборудования http://new.ftth.ru/catalog/sks/

Источники информации:

Файл pdf (но вся информация в нем графическая)

Вот тут этот же файл в тектовом формате пропущенный через файнридер (получилось кривовато)

Есть отдельно картинки для каталога см. архив.

Общее количество товаров около 100-120 шт.

Нюансы по заполнению сайта.

движок : NetCat

заполняем только 3 поля:

1. название товара

2. описание товара (форматированный текст)

3. Поле картинка. Картинки обрабатывать и ресайзить (и переименовывать в латиницу) не надо, все уже сделано,

движок сам делает ресайз, для одного товара просто загружаем (прикрепляем картинку и все) картинки тут http://new.ftth.ru/sks.zip

У неторых товаров (например см. страница 8 и стр. 12 фала pdf) есть общее описание и общая картинка, но разные параметры ячеек или габаритов, они будут разными (самостоятельными) товарами.

Если посмотреть в файл pdf, то там есть небольшой общий текст в разделах (не во всех разделах и он также отсканирован), его тоже нужно поставить.

Время на работу: 3-5 дней

Требования к исполнителю:

Опыт работы с NetCat - обязательно

Аккуратность и внимательность - обязательно

Срок работы в weblancer - не менее полугода.

Наличие портфолио и хороших отзывов - обязательно.

Способ оплаты: WMR

Возможна ли поэтапная оплата?: да возможна.

12 лет назад
pasechnik
Артем 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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