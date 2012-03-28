Размещение инфы на форумах и блогах о нашем сайте

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Необходимо разместить как можно больше ссылок на наш сайт, интересуют только российские ресурсы. Суть в том, что некоторые сайты интернет-магазинов за границей недоступны из России, а мы предоставляем возможность доступа к ним. Соответственно, форумы или блоги, где эта тема обсуждается - целевая аудитория.

Оплата только yandex-деньги.

12 лет назад
Rico
Олег 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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