Размещение инфы на форумах и блогах о нашем сайте

Необходимо разместить как можно больше ссылок на наш сайт, интересуют только российские ресурсы. Суть в том, что некоторые сайты интернет-магазинов за границей недоступны из России, а мы предоставляем возможность доступа к ним. Соответственно, форумы или блоги, где эта тема обсуждается - целевая аудитория.

Оплата только yandex-деньги.