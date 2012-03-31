Загрузить картинки в аккаунты

Наполнение сайтовЗавершен11 заявок259 просмотров
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Есть около 100-150 позиций для которых нужно скачать картинки и затем загрузить в определенный акаунт на сайте, через браузер, ничего сложного. Для каждой позиции есть URL сайта с которого нужно копировать картинки, и логин\пароль аккаунта в который их загружать.

Количество картинок от 1 до 10 для каждой позиции. Обычно не больше 3.

Сложности:

- Иногда сайты на флеше, картинки нужно вырезать с помощью скриншотов и любых граф. редакторов.

- Иногда нет URL сайта, тогда нужно искать в гугл по названию позиции и адресу. Как правило нужный URL это первая-вторая ссылка в поисковых результатах.

- Картинки нужно загружать в определенной последовательности, одинаковой для каждой позиции.

Оплата $0,3 за позицию. Сроки выполнения - до 3х дней. Возможно выберу несколько исполнителей.

Все вопросы - в ЛС.

спасибо

12 лет назад
dmitri1
51 годСША
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
roksolyana
Роксоляна 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Хороший исполнитель. Роксоляна выполнила все качественно и в срок, не подвела нас. Рекомендую к сотрудничеству.
Было приятно с Вами работать, очень интересное задание, быстрая оплата. Буду рада сотрудничеству и в дальнейшем.
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