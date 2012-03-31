Загрузить картинки в аккаунты

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Есть около 100-150 позиций для которых нужно скачать картинки и затем загрузить в определенный акаунт на сайте, через браузер, ничего сложного. Для каждой позиции есть URL сайта с которого нужно копировать картинки, и логин\пароль аккаунта в который их загружать.
Количество картинок от 1 до 10 для каждой позиции. Обычно не больше 3.
Сложности:
- Иногда сайты на флеше, картинки нужно вырезать с помощью скриншотов и любых граф. редакторов.
- Иногда нет URL сайта, тогда нужно искать в гугл по названию позиции и адресу. Как правило нужный URL это первая-вторая ссылка в поисковых результатах.
- Картинки нужно загружать в определенной последовательности, одинаковой для каждой позиции.
Оплата $0,3 за позицию. Сроки выполнения - до 3х дней. Возможно выберу несколько исполнителей.
Все вопросы - в ЛС.
спасибо
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