Загрузить картинки в аккаунты

Есть около 100-150 позиций для которых нужно скачать картинки и затем загрузить в определенный акаунт на сайте, через браузер, ничего сложного. Для каждой позиции есть URL сайта с которого нужно копировать картинки, и логин\пароль аккаунта в который их загружать.

Количество картинок от 1 до 10 для каждой позиции. Обычно не больше 3.

Сложности:

- Иногда сайты на флеше, картинки нужно вырезать с помощью скриншотов и любых граф. редакторов.

- Иногда нет URL сайта, тогда нужно искать в гугл по названию позиции и адресу. Как правило нужный URL это первая-вторая ссылка в поисковых результатах.

- Картинки нужно загружать в определенной последовательности, одинаковой для каждой позиции.

Оплата $0,3 за позицию. Сроки выполнения - до 3х дней. Возможно выберу несколько исполнителей.

Все вопросы - в ЛС.

спасибо