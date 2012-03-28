Копирайт на английском языке

Копирайтер на английском языке

Нужно писать отзывы о сайтах. Самому их придумывать и писать под видом пользователя. Все на одном сайте.

Оплата по договоренности. Нужно писать не много но качественно.

Общение только по скайпу (чатом или голосом). Пожалуйста если у вас в контактах нету скайпа. Не откликайтесь на проект.