Копирайт на английском языке

Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Копирайтер на английском языке

Нужно писать отзывы о сайтах. Самому их придумывать и писать под видом пользователя. Все на одном сайте.

Оплата по договоренности. Нужно писать не много но качественно.

Общение только по скайпу (чатом или голосом). Пожалуйста если у вас в контактах нету скайпа. Не откликайтесь на проект.

12 лет назад
alexalexalex
Борисов 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Размещение объявлений

    Необходимо разместить объявления (в кол-ве 30 шт) о продаже бизнеса на бесплатных досках объявлений (живых и посещаемых) По результатам - отчет в виде списка ссылок на размещенные объявления. Оплата по факту размещения 5 руб за 1 ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Загрузить картинки в аккаунты

    Есть около 100-150 позиций для которых нужно скачать картинки и затем загрузить в определенный акаунт на сайте, через браузер, ничего сложного. Для каждой позиции есть URL сайта с которого нужно копировать картинки, и логин\пароль аккаунта ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение каталога товаров на NetCat (100-120 шт)

    $100

    Необходимо заполнить товарами подразделы каталога оборудования http://new.ftth.ru/catalog/sks/ Источники информации: Файл pdf (но вся информация в нем графическая) Вот тут этот же файл в тектовом формате пропущенный через файнридер (получилось кривовато) Есть отдельно картинки для каталога см. архив. Общее количество товаров ...

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Размещение инфы на форумах и блогах о нашем сайте

    Необходимо разместить как можно больше ссылок на наш сайт, интересуют только российские ресурсы. Суть в том, что некоторые сайты интернет-магазинов за границей недоступны из России, а мы предоставляем возможность доступа к ним. Соответственно, форумы или ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Заполнить список президентов мира

    $100

    Нужно на сайте заполнить список президентов мира. Вот список: http://clck.ru/W/3k3Z Что требуется заполнять: 1. ФИО президента 2. Страна 3. Несколько предложений о президенте (рерайт), обязательная уникальность текста. Цена/Сроки. Вопросы в PM

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Быстро наполнить сайт

    Нужно быстро наполнить сайт travelin.kiev.ua. Сайт работает на PHP-Fusion. Визуальный редактор в ЦМСке присутствует. Источник для наполнения www.mykiev.info/en нужно скопировать текстовые страницы и картинки которые в текстах. Структура должна быть в итоге такая же. Сделать ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад