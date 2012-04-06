Требуется наполнить сайт

Наполнение сайтовЗавершен9 заявок238 просмотров
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Требуется наполнить сайт http://evrika-market.ru/

Требуется наполнить описание, и табличку http://evrika-market.ru/index.php?route=product/product&product_id=42

Каталог кондиционеров прикрепила

15 рублей- 1 ед.

12 лет назад
llolla
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
Выбранный исполнитель
laretti
Юлия 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$20
7 дней
Понравилось сотрудничать с Юлией, быстро и грамотно наполнила сайт! Надеюсь на продолжение сотрудничество!
Екатерина четко и ясно ставит задачу, всегда на связи и помогает разрешить возникающие вопросы. В процессе выполнения проекта было принято решение разделить объемную задачу на двоих, но это и к лучшему, с целью оптимизировать процесс наполнения сайта. Благодарю за сотрудничество.
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