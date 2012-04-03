Необходимо заполнить сайт товарами. Движок самописный; админка простая. - Заголовок - Цена - Описание - Две картинки Все данные находятся на сайте-партнёре. То есть нужен просто копипаст. На данный момент необходимо добавить примерно 200-300 товаров. Интересует цена за позицию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо добавить 30 товаров на сайт.
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