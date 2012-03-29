Подбор иллюстраций для сайта на тему ремонт/отдел.

Требуется наполнить сайт http://evrika-market.ru/ Требуется наполнить описание, и табличку http://evrika-market.ru/index.php?route=product/product&product_id=42 Каталог кондиционеров прикрепила 15 рублей- 1 ед.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В наличии имеется несколько сайтов строительной тематики, для которых требуется иллюстрации к статьям. В первую очередь интересуют фото или рисунки, иллюстрирующие внутренние отделочные работы.
Приветствуется частные фото по отделке помещений – в качестве образца той или иной технологической операции. Или, как часто встречающийся пример - состояния «до» и «после». Интересуют крупные объекты. И не "стройка" – а именно "внутрянка".
Можно уникализировать фото, делая коллажи. Как раз по одному из проектов это нужно.
У кого хорошая оптика есть – прошу отметиться в проекте вне зависимости от региона. Нужно будет «фоткать» по факту на местах.
Проект будет открыт числа до 20-го апреля. Прошу понять меня правильно – если вы просто предоставляете мне картинку из общедоступного клипарта – мне это не интересно. Хочется видеть художественных подход к вопросу.
По данному проекту рассматриваю варианты покупки фото, оплата подготовки клипарта и т.п. Главное для меня - это контент с уникализированными иллюстрациями в предметной области (ремонт/отделка).
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