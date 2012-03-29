Подбор иллюстраций для сайта на тему ремонт/отдел.

В наличии имеется несколько сайтов строительной тематики, для которых требуется иллюстрации к статьям. В первую очередь интересуют фото или рисунки, иллюстрирующие внутренние отделочные работы.

Приветствуется частные фото по отделке помещений – в качестве образца той или иной технологической операции. Или, как часто встречающийся пример - состояния «до» и «после». Интересуют крупные объекты. И не "стройка" – а именно "внутрянка".

Можно уникализировать фото, делая коллажи. Как раз по одному из проектов это нужно.

У кого хорошая оптика есть – прошу отметиться в проекте вне зависимости от региона. Нужно будет «фоткать» по факту на местах.

Проект будет открыт числа до 20-го апреля. Прошу понять меня правильно – если вы просто предоставляете мне картинку из общедоступного клипарта – мне это не интересно. Хочется видеть художественных подход к вопросу.

По данному проекту рассматриваю варианты покупки фото, оплата подготовки клипарта и т.п. Главное для меня - это контент с уникализированными иллюстрациями в предметной области (ремонт/отделка).