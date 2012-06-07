Описания товаров для интернет-магазина (посуда)

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День добрый, господа.

Для интернет-магазина посуды требуются короткие описания к товарам: 400-500 символов каждое.

Кое-где описание сейчас есть, его нужно отрерайтить. Кое-где нет, поэтому нужно либо импровизировать по изображению, либо по названию найти описание в интернете и отрерайтить его.

Товаров всего получится около 1300-1500.

Интересует цена за один товар и сроки (сколько товаров в день готовы делать).

Принцип работы

- магазин на drupal

- выдаём вам логин-пароль

- вы сами занимаетесь размещением описания через админку

12 лет назад
war3x
31 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Nell_Sh
Нелли 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$12
5 дней
Огромная благодарность за отличную работу. Качество текстов за такую цену — ну очень порадовало. И с админкой не пришлось обучать разбираться, всё на лету. Спасибо.
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