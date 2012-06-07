Описания товаров для интернет-магазина (посуда)

День добрый, господа.

Для интернет-магазина посуды требуются короткие описания к товарам: 400-500 символов каждое.

Кое-где описание сейчас есть, его нужно отрерайтить. Кое-где нет, поэтому нужно либо импровизировать по изображению, либо по названию найти описание в интернете и отрерайтить его.

Товаров всего получится около 1300-1500.

Интересует цена за один товар и сроки (сколько товаров в день готовы делать).

Принцип работы

- магазин на drupal

- выдаём вам логин-пароль

- вы сами занимаетесь размещением описания через админку