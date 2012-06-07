Описания товаров для интернет-магазина (посуда)

Требуется наполнить сайт http://evrika-market.ru/ Требуется наполнить описание, и табличку http://evrika-market.ru/index.php?route=product/product&product_id=42 Каталог кондиционеров прикрепила 15 рублей- 1 ед.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый, господа.
Для интернет-магазина посуды требуются короткие описания к товарам: 400-500 символов каждое.
Кое-где описание сейчас есть, его нужно отрерайтить. Кое-где нет, поэтому нужно либо импровизировать по изображению, либо по названию найти описание в интернете и отрерайтить его.
Товаров всего получится около 1300-1500.
Интересует цена за один товар и сроки (сколько товаров в день готовы делать).
Принцип работы
- магазин на drupal
- выдаём вам логин-пароль
- вы сами занимаетесь размещением описания через админку
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