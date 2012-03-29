Размещение сообщений на форуме FOREX

Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка179 просмотров
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(Основная тематика форума Forex, но на форуме присутсвуют так же и темы свзяанные с кругозором психологией и так далие.)

Сообщение 1.5-2 строки

требования к райтерам:

1) Наличие Скайпа.

2) Наличие Webmoney

3) 100-200 сообщений минимум в день

4) базовые знания рынка FOREX

связь: pojaroff09 Skype.

Зарплата 500-1000$ в месяц. Выдаиа зарплаты в первых числах следующего месяца.

12 лет назад
pojaroff
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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