Поддержка сайта уникальным контентом

$50
Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок293 просмотра
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Нужен человек который знаком с темой http://applikatory-lyapko.ru. Необходимо систематическое наполнение сайта уникальным контентом, а так же размещение статей и постов в форумах и блогах. Т.е нужен человек который действительно будет заниматься нормальной раскруткой сайта, и привлечением клиентов качественными статьями к товару.Сайт рекламируется в гугле и яндексе.

Цена указана условная жду конкретных предложений.

12 лет назад
alex_argo
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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