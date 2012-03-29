Разместить объявления

День добрый, господа. Для интернет-магазина посуды требуются короткие описания к товарам: 400-500 символов каждое. Кое-где описание сейчас есть, его нужно отрерайтить. Кое-где нет, поэтому нужно либо импровизировать по изображению, либо по названию найти описание в интернете и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разместить объявление о продаже авто на форумах и досках объявлений.
Украинские форумы и сайты по продаже авто.
Украинские и российские форумы и сайты по автомобилям Mazda
Группы в социалках по продаже автомобилей.
Украинские газеты бесплатных объявлений.
Украинские сайты бесплатных объявлений -olx.ru и т.д.
Объявления должны размещаться _только_ в соответствующем разделе по продаже, либо в разделе, для рекламы.
Текст и фото будут предоставлены.
На выходе от вас я хочу получить :
1) ссылку на объявление.
2) Регистрационные данные на сайте (емейл, пароль)
Порядок работы :
1) Поиск сайтов. Вы предоставляете ссылки в таблице в google docs. формат : ссылка, описание. Сайт утверждается.
2) Размещаете объявления.
3) Получаете оплату.
Стоимость : 30 центов за размещение одного объявления на одном ресурсе.
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