Разместить объявления

$100
Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок213 просмотров
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Необходимо разместить объявление о продаже авто на форумах и досках объявлений.

Украинские форумы и сайты по продаже авто.

Украинские и российские форумы и сайты по автомобилям Mazda

Группы в социалках по продаже автомобилей.

Украинские газеты бесплатных объявлений.

Украинские сайты бесплатных объявлений -olx.ru и т.д.

Объявления должны размещаться _только_ в соответствующем разделе по продаже, либо в разделе, для рекламы.

Текст и фото будут предоставлены.

На выходе от вас я хочу получить :

1) ссылку на объявление.

2) Регистрационные данные на сайте (емейл, пароль)

Порядок работы :

1) Поиск сайтов. Вы предоставляете ссылки в таблице в google docs. формат : ссылка, описание. Сайт утверждается.

2) Размещаете объявления.

3) Получаете оплату.

Стоимость : 30 центов за размещение одного объявления на одном ресурсе.

12 лет назад
AlexMat
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Yurchik11
Юрий 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$100
3 дня
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