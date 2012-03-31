День добрый, господа. Для интернет-магазина посуды требуются короткие описания к товарам: 400-500 символов каждое. Кое-где описание сейчас есть, его нужно отрерайтить. Кое-где нет, поэтому нужно либо импровизировать по изображению, либо по названию найти описание в интернете и ...
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Необходимо собрать статьи с сайта, 20-30 статей.
Текст отдельно, картинки отдельно.
Отдельно картинку для тайтла
Одна статья - одна папка.
Нужно до понедельника, кто свободен пишите
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