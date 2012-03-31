Переименовать ~100 товаров

Наполнение сайтовЗакрыт14 заявок239 просмотров
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Несложная работа на 3 проектах.

1. Магазин детской одежды. Посмотреть фото товара и изменить название товара так, чтобы оно отражало его вид (вместо просто "платье", написать "платье ромашки" и т.п.)

2,3. Исправить названия товаров написанные большими буквами в нормальный вид (вместо САДОВЫЕ КАЧЕЛИ КАПРИ-БОРДО, написать Садовые качели Капри-Бордо)

Общее число товаров 100-120, много времени не займет работа.

Предпочтение будет отдано кандидату - девушке, разбирающейся в детской одежде из жизненного опыта.

12 лет назад
Alex_Revo
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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