Переименовать ~100 товаров

Несложная работа на 3 проектах.

1. Магазин детской одежды. Посмотреть фото товара и изменить название товара так, чтобы оно отражало его вид (вместо просто "платье", написать "платье ромашки" и т.п.)

2,3. Исправить названия товаров написанные большими буквами в нормальный вид (вместо САДОВЫЕ КАЧЕЛИ КАПРИ-БОРДО, написать Садовые качели Капри-Бордо)

Общее число товаров 100-120, много времени не займет работа.

Предпочтение будет отдано кандидату - девушке, разбирающейся в детской одежде из жизненного опыта.