Найти фотографии в интернете

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Требуется найти фотографии натяжных потолков до 50 штук примерно 640*480. Фотографии не должны быть. как в гугл и яндекс картинках. Фотографии потолков в нормальных человеческих квартирах, а не в элитных домах и помещениях 100-200 кв. м. Кто сможет реализовать предлагайте цену, обговорим..

12 лет назад
lexanov
Иван 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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