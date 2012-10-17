Arbeit

Татьяна Arbeit

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Переводы немецкий,английский языки. Качественно и в срок.

Дипломированный филолог.

Преподаватель немецкого и английского языков, переводчик.

Большой опыт технических и художественных переводов, деловой и личной переписки, инструкций, текстов общей тематики, научных статей и обзоров, анамнезов, мед. рекомендаций, инструкций лекарств. Редактура и корректура. Выполнение заданий и контрольных работ любой сложности.

Выполняю переводы:

с немецкого языка на русский язык,

с русского языка на немецкий язык, 

с немецкого языка на английский язык,

с английского языка на немецкий язык, 

с немецкого языка на украинский язык,

с украинского языка на немецкий язык,

с английского языка на русский язык,

с русского языка на английский язык.

Копирайтинг/ Рерайтинг на немецком языке .

Редактура и корректура текстов на русском, немецком, английском языках .

Контент- менеджмент.

Отзывы заказчиков

osof
Олег 
44 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Перевод деловой переписки - укр-англ
Выполнено качественно, раньше срока и с дополнительными разъяснениями по ходу перевода
Олег очень порядочный, тактичный заказчик, всегда на связи, дает четкое тз, оплата мгновенная! Приятно работать всем рекомендую к сотрудничеству !!! Спасибо, Олег, за интересную работу!
Ответный отзыв
qalogic
Ирина 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
$7
10 баллов
12 лет назад
Перевести описание прибора на немецкий
Было приятно сотрудничать.
Ирина - порядочный заказчик, четкое тз, быстрая оплата, остались только хорошие впечатления .
Ответный отзыв
DIVERSI
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
$12
10 баллов
12 лет назад
Перевод на японский, испанский, немецкий
Татьяна быстро отозвалась на мой клич, несмотря на то, что проект уже был "просроченный". Сделала всё раньше положенного срока. Мне показалось, что Татьяна - человек очень строгих правил, в том числе и по отношению к себе. Рада сотрудничеству. Продолжение будет.
Марина- ответственный заказчик! Четкое, понятное ТЗ, моментальная оплата. От сотрудничества остались только положительные эмоции. Спасибо.
Ответный отзыв
_deleted_
Имя 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Перевод текста
Удивлён до глубины души насколько хорошо Татьяна справилась с техническим переводом. Всё замечательно, быстро и с соблюдением сроков.
Снова плодотворно поработали с Виталием. От сотрудничества только положительные эмоции и впечатления.Виталий всегда предлагает интересную работу, оплачивает ее моментально. Буду очень рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
feeddy
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
$30
10 баллов
13 лет назад
Перевод небольшого документа на немецкий язык
Отличный исполнитель. Качественно и быстро выполнила работу. Никаких проблем не возникло. + дала несколько консультаций и даже провела мини-обучение. Общаемся до сих пор. Супер! Всем рекомендую.
Замечательный заказчик,четкое тз, мгновенная оплата, постоянно на связи.Очень довольна сотрудничеством. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
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Переводы
16 отзывов
$4/час
нет рейтинга