Татьяна быстро отозвалась на мой клич, несмотря на то, что проект уже был "просроченный". Сделала всё раньше положенного срока. Мне показалось, что Татьяна - человек очень строгих правил, в том числе и по отношению к себе. Рада сотрудничеству. Продолжение будет.