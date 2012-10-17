Дипломированный филолог.
Преподаватель немецкого и английского языков, переводчик.
Большой опыт технических и художественных переводов, деловой и личной переписки, инструкций, текстов общей тематики, научных статей и обзоров, анамнезов, мед. рекомендаций, инструкций лекарств. Редактура и корректура. Выполнение заданий и контрольных работ любой сложности.
Выполняю переводы:
с немецкого языка на русский язык,
с русского языка на немецкий язык,
с немецкого языка на английский язык,
с английского языка на немецкий язык,
с немецкого языка на украинский язык,
с украинского языка на немецкий язык,
с английского языка на русский язык,
с русского языка на английский язык.
Копирайтинг/ Рерайтинг на немецком языке .
Редактура и корректура текстов на русском, немецком, английском языках .
Контент- менеджмент.