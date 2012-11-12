Перевод на японский, испанский, немецкий

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Завершен7 заявок223 просмотра

Нужно сделать перевод 16 текстов на 3 языка - японский, испанский, немецкий.

Средний размер каждого текста - 2000 символов

Исходники текстов на русском.

Во вложении пример одного из текстов, которые нужно будет переводить.

В заявке пишите на какой язык переводите и свою цену за 1000 символов

12 лет назад
DIVERSI
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранные исполнители

valeriyamal
Валерия 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$328
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Марина четко сформулировала задание, сама предложила предоплату, оплатила вовремя. Заказчик, с которым приятно работать, рекомендую, не пожалеете!
Arbeit
45 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$12
2 дня
Татьяна быстро отозвалась на мой клич, несмотря на то, что проект уже был "просроченный". Сделала всё раньше положенного срока. Мне показалось, что Татьяна - человек очень строгих правил, в том числе и по отношению к себе. Рада сотрудничеству. Продолжение будет.
Марина- ответственный заказчик! Четкое, понятное ТЗ, моментальная оплата. От сотрудничества остались только положительные эмоции. Спасибо.
SM-Group
Анна 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$12
2 дня
Спасибо за отличную работу, всё чётко и в срок. Довольна и по мере необходимости буду обращаться и в дальнейшем!
Спасибо за приятное сотрудничество! Задача была сформулирована четко, оплата мгновенная. Обращайтесь в дальнейшем, всегда буду рада работать с Вами!
TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
13 лет назад
$18
1 день
Елена - очень деловой в общении человек. Оперативно, без лишних разговоров - работа выполнена. Будем продолжать сотрудничество.
Если бы Марина не сообщила, мне что её предоплата случайным образом вернулась ей обратно, я бы и не заметила. Честный и порядочный заказчик.

Заявки фрилансеров

valeriyamal
Валерия 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
Arbeit
45 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
SM-Group
Анна 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
13 лет назад

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