Перевод на японский, испанский, немецкий

Нужно сделать перевод 16 текстов на 3 языка - японский, испанский, немецкий.

Средний размер каждого текста - 2000 символов

Исходники текстов на русском.

Во вложении пример одного из текстов, которые нужно будет переводить.

В заявке пишите на какой язык переводите и свою цену за 1000 символов