Требуется финансовый переводчик. Обязанности: перевод статей финансово-экономического характера, англоязычных изданий. Оплата — 120 руб. за статью (от 3000 зн. без проб) . При большем объеме оплата пропорциональна затраченной работе. ...
Перевод короткого предложения
Все доброго времени суток.
Есть необходимость перевести коммерческое предложения (см. ниже) с русского на английский, тут же требуется корректный перевод всего контента motoriti.com также с русского на английский.
Настоящим доброго времен суток.
Меня зовут ... и я бы хотел предложить вашей компании участие в проекте "Такси без посредников". Суть проекта, что действия клиента поиск и вызов водителя, происходят через программу установленную в мобильном телефоне. Сама же программа как для водителя так и клиента, находится сети в свободном доступе, однако если дать возможность всем желающим без разбора, получить доступ к сервису и заказам, то сервис быстро придет в негодность, на заказы будут отвечать дети, а некоторые водители могут и вовсе не иметь водительских прав.
Более подробную информацию о возможностях сервиса можно найти на нашем сайте motoriti.com
Суть нашего предложения к вам, в том что вы определяете кто из ваших водителей и на каких условиях получает доступ к сервису и заказам. Сразу хочу подчеркнуть, что мы не работаем на прямую с водителями, потому ищем 2-3 компании в городе, водители которых могли полностью удовлетворить поступающие заказы.
Как это происходит:
- водитель регистрируется на нашем сайте
- в списке предложенных ему компаний выбирает вас - компанию которая его аттестует и будет в последующем нести за него ответственность
- вам приходит уведомление на электронную почту, с контактом водителя.
- вы разъясняете ему условия и через свою панель наделяете его соответствующими правами.
И в заключение хотелось бы добавить, мы не берем с вас никакой платы и наш подход в работе в том, что каждый должен делать свою работу!
Буду рад обсудить ваши вопросы, по одному из контактов ниже.
Заранее спасибо, что уделили время, с уважением
Жду ваших предложений, заранее спасибо, Тимофей
P.S. Перевод п-та без моего уведомления не делайте.
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