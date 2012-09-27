Перевод короткого предложения

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Закрыт9 заявок182 просмотра

Все доброго времени суток.

Есть необходимость перевести коммерческое предложения (см. ниже) с русского на английский, тут же требуется корректный перевод всего контента motoriti.com также с русского на английский.

Настоящим доброго времен суток.

Меня зовут ... и я бы хотел предложить вашей компании участие в проекте "Такси без посредников". Суть проекта, что действия клиента поиск и вызов водителя, происходят через программу установленную в мобильном телефоне. Сама же программа как для водителя так и клиента, находится сети в свободном доступе, однако если дать возможность всем желающим без разбора, получить доступ к сервису и заказам, то сервис быстро придет в негодность, на заказы будут отвечать дети, а некоторые водители могут и вовсе не иметь водительских прав.

Более подробную информацию о возможностях сервиса можно найти на нашем сайте motoriti.com

Суть нашего предложения к вам, в том что вы определяете кто из ваших водителей и на каких условиях получает доступ к сервису и заказам. Сразу хочу подчеркнуть, что мы не работаем на прямую с водителями, потому ищем 2-3 компании в городе, водители которых могли полностью удовлетворить поступающие заказы.

Как это происходит:

- водитель регистрируется на нашем сайте

- в списке предложенных ему компаний выбирает вас - компанию которая его аттестует и будет в последующем нести за него ответственность

- вам приходит уведомление на электронную почту, с контактом водителя.

- вы разъясняете ему условия и через свою панель наделяете его соответствующими правами.

И в заключение хотелось бы добавить, мы не берем с вас никакой платы и наш подход в работе в том, что каждый должен делать свою работу!

Буду рад обсудить ваши вопросы, по одному из контактов ниже.

Заранее спасибо, что уделили время, с уважением

Жду ваших предложений, заранее спасибо, Тимофей

P.S. Перевод п-та без моего уведомления не делайте.

13 лет назад
Sacur
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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