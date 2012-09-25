Сделать перевод сайта с русского на англ.

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо перевести текст с английского на русский (техническая документация). Сам текст отсканирован на 2-х отдельных листах - Untitled1 и Untitled2, сколько там тысяч знаков к сожалению не знаю. Нужно переводить только ...