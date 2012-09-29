Перевод на англ. Астрономия

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Завершен22 заявки319 просмотров

Требуется хороший грамотный перевод с русского на английский нескольких статей о влиянии солнца и луны на жизнь человека.

Пишите пожалуйчста тарифы.

13 лет назад
ZADEL
Егор 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

olga_pier
Ольга 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$40
3 дня
Ольга профессиональный переводчик. Текст давали на вычитку носителю английского - прекрасная работа. Буду обращаться и всем рекомендую!
Очень понравилось сотрудничать с Егором. Ёмко и четко было сформулировано ТЗ - просто пример для подражания другим заказчикам. В общении приятен. Работа принята и оплачена сразу же. Одним словом, только приятные эмоции. Спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

olga_pier
Ольга 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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