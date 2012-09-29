Локализация заключается в переводе языковых файлов, которые содержат записи типа: $lang['h_wallpapers/tag#'] = "Фотообои с тэгом «%s»"; $lang['h_wallpapers/#_#/crop'] = "Обрезка «%s» под свой размер"; $lang['h_wallpapers/#_#/prev'] = "Просмотр «%s» в интерьере"; ...
Перевод на англ. Астрономия
Требуется хороший грамотный перевод с русского на английский нескольких статей о влиянии солнца и луны на жизнь человека.
Пишите пожалуйчста тарифы.
Выбранный исполнитель
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