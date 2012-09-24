Ищем письменных переводчиков

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Закрыт3 заявки408 просмотров

Добрый день!

Компания Freelance Project Management ищет удаленных переводчиков с/на эстонский, словацкий, словенский, латышский, литовский языки.

Ждем Ваши предложения на ящик [email protected], указывайте Ваши контакты (не только e-mail, но и ICQ и Skype), прилагайте резюме (с указанием опыта работы, желаемой ставки (в рублях или долларах за 1800 знаков с пробелами), образования, желаемого способа оплаты и т.п.). В ТЕМЕ письма просьба УКАЗЫВАТЬ ЯЗЫК, с которым работаете.

Заранее спасибо за отклик!

13 лет назад
FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
66 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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