Ищем письменных переводчиков

Добрый день!

Компания Freelance Project Management ищет удаленных переводчиков с/на эстонский, словацкий, словенский, латышский, литовский языки.

Ждем Ваши предложения на ящик [email protected], указывайте Ваши контакты (не только e-mail, но и ICQ и Skype), прилагайте резюме (с указанием опыта работы, желаемой ставки (в рублях или долларах за 1800 знаков с пробелами), образования, желаемого способа оплаты и т.п.). В ТЕМЕ письма просьба УКАЗЫВАТЬ ЯЗЫК, с которым работаете.

Заранее спасибо за отклик!