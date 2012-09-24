Требуется локализация сайта на EN + DE языки

Локализация заключается в переводе языковых файлов, которые содержат записи типа:

$lang['h_wallpapers/tag#'] = "Фотообои с тэгом «%s»";

$lang['h_wallpapers/#_#/crop'] = "Обрезка «%s» под свой размер";

$lang['h_wallpapers/#_#/prev'] = "Просмотр «%s» в интерьере";

а также файлов, в которых содержатся тексты текстовых страниц с разметкой html. Перевод нужен на Английский и Немецкий языки. Расскажите как вы оцениваете такой способ работы, какую работу такого плана делали ранее.

Ссылка на сайт (для ознакомления с масштабами работы) в прикрепленном файле (дабы не индексировал гугл окаянный =).

P.S. Работа, как вы понимаете, регулярная, т.к. тексты изменяются, добавляются, и т.д.