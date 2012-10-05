Серия переводов по теме верстка

требуется перевести серию статей о верстке с английского языка. Подробности при переписке.

Портфолио ОБЯЗАТЕЛЬНО!

просьба указать:

1. цена за 1000 знаков.

2. ссылка на портфолио по данной или смежным тематикам, в котором я увижу оригинал и перевод.

3. когда можете приступить (дата) и объемы (например, могу переводить 10.000 знаков в день).

предпочтение будет отдаваться по цене за 1000знаков.