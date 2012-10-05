Серия переводов по теме верстка

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен7 заявок219 просмотров

требуется перевести серию статей о верстке с английского языка. Подробности при переписке.

Портфолио ОБЯЗАТЕЛЬНО!

просьба указать:

1. цена за 1000 знаков.

2. ссылка на портфолио по данной или смежным тематикам, в котором я увижу оригинал и перевод.

3. когда можете приступить (дата) и объемы (например, могу переводить 10.000 знаков в день).

предпочтение будет отдаваться по цене за 1000знаков.

13 лет назад
ideal
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ya-ra
42 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$3
1 день
Было очень приятно поработать с исполнителем. Несмотря на небольшой стаж на сайте видно что Ярослава давно занимается переводами и способна качественно перевести даже тематический СЕО текст. Конечно и для небольших помарок нашлось место, но куда без них. Но и они были моментально исправлены.
Хороший заказчик, приятный в общении человек.

Заявки фрилансеров

ya-ra
42 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Корректировка переведенной научной статьи (eng)

    Есть научная статья на английском (и оригинал на русском), примерно 400 слов. Тематика: экология, микробиология. Нужно проверить перевод на наличие ошибок и исправить, если они есть. Предыдущий исполнитель потерял интерес к доработке ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевести текст тех. английский. Информатика

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо перевести текст с английского на русский (техническая документация). Сам текст отсканирован на 2-х отдельных листах - Untitled1 и Untitled2, сколько там тысяч знаков к сожалению не знаю. Нужно переводить только ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод на англ. Астрономия

    Требуется хороший грамотный перевод с русского на английский нескольких статей о влиянии солнца и луны на жизнь человека. Пишите пожалуйчста тарифы.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется локализация сайта на EN + DE языки

    Локализация заключается в переводе языковых файлов, которые содержат записи типа: $lang['h_wallpapers/tag#'] = "Фотообои с тэгом «%s»"; $lang['h_wallpapers/#_#/crop'] = "Обрезка «%s» под свой размер"; $lang['h_wallpapers/#_#/prev'] = "Просмотр «%s» в интерьере"; ...

    HTML
    Переводы7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем письменных переводчиков

    Добрый день! Компания Freelance Project Management ищет удаленных переводчиков с/на эстонский, словацкий, словенский, латышский, литовский языки. Ждем Ваши предложения на ящик [email protected], указывайте Ваши контакты (не только e-mail, но и ICQ ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод с немецкого на русский

    нужен хороший русский язык. при переводе не требуется стилистического соответствия и точности слово в слово. достаточно написать своими словами. Главное оставить смысл и не потерять тему. тема - ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевести сайт веб-студии на англ. и другие языки

    Здравствуйте, дорогие фрилансеры! Есть сайт студии, которую нужно перевести на другие языки для расширения клиентской базы. Но, нужно, чтобы человек не просто учил этот язык, или перевел переводчиков, а жил какое то время ...

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчик/редактор – все языки

    $2500

    Команда переводчиков «Translators Family» (http://translatorsfamily.com) приглашает к сотрудничеству переводчиков и редакторов любых языков. Самые востребованные: английский, немецкий – русский, украинский. В перспективе планируем увеличивать объем заказов с другими языками. Работа удаленная, благодаря чему Вы сами ...

    Переводы19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужны переводчики, кроме англ. и франц. языка.

    Здравствуйте! Нужны переводчики, которые ориентируются в сегменте интернета в своём языке, например Испания, Китай, Япония и т.д. Должны знать поисковые системы данных стран и осуществлять поиск.

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад