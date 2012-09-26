Перевести текст тех. английский. Информатика

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Завершен13 заявок255 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Необходимо перевести текст с английского на русский (техническая документация). Сам текст отсканирован на 2-х отдельных листах - Untitled1 и Untitled2, сколько там тысяч знаков к сожалению не знаю. Нужно переводить только текст! Слова до текста переводить с русского на английский не надо (!)

Обращаю ваше внимание на то, что перевод требуется не литературный, а технический по приложенной методичке (файл en_last) - там дан перевод некоторых технических слов и выражений.

Жду Ваши предложения по сроку и цене - за весь текст. Предпочтение отдам самому оптимальному варианту в соотношении срок-цена.

Предпочтительна оплата Webmoney.

13 лет назад
Sadg-Jasmin
Мария 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ya-ra
42 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$8
1 день
Ярослава замечательный исполнитель! С удовольствием рекомендую ее вам, уважаемые заказчики! Быстро и качественно переводит, учитывая все пожелания. Чувствуется, что работаешь с профессионалом. Большое спасибо вам, Ярослава!
Мария - отличный заказчик! Четко поставленная задача, своевременная оплата. Положительный человек - приятно сотрудничать и общаться! Спасибо.

Заявки фрилансеров

ya-ra
42 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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