Перевести текст тех. английский. Информатика

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Необходимо перевести текст с английского на русский (техническая документация). Сам текст отсканирован на 2-х отдельных листах - Untitled1 и Untitled2, сколько там тысяч знаков к сожалению не знаю. Нужно переводить только текст! Слова до текста переводить с русского на английский не надо (!)

Обращаю ваше внимание на то, что перевод требуется не литературный, а технический по приложенной методичке (файл en_last) - там дан перевод некоторых технических слов и выражений.

Жду Ваши предложения по сроку и цене - за весь текст. Предпочтение отдам самому оптимальному варианту в соотношении срок-цена.

Предпочтительна оплата Webmoney.