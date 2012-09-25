Требуется писать описания к книгам на основе английского варианта для сайтов http://buy-books.ru/ и http://desartium.ru. Пожалуйста, сделайте два описания на основе текстов в прилагаемых файлах для тестового задания. Разрешается пользоваться найденными вами дополнительными ...
Переводчик ТЗ на английский
Требуется переводить с русского на английский задания для программистов и дизайнеров на зарубежных биржах и форумах.
Желательно знание терминологии.
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Заявки фрилансеров
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